Врачи в Москве фиксируют улучшения у пациентов с коронавирусом, которым переливают плазму

"Врачи фиксируют явные улучшения у пациентов после использования плазмы доноров. Они видят, что нет фактически никаких осложнений, побочных эффектов, и болезнь протекает гораздо легче", - сказала Ракова в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1" .

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Столичные врачи фиксируют явные улучшения у пациентов с коронавирусом, которым переливают плазму крови выздоровевших. Об этом сообщила в понедельник заммэра Анастасия Ракова.

Ракова напомнила, что данный метод лечения применяется только у больных в критическом состоянии. "Плазмы нам будет не хватать, поэтому мы будем надеяться, что у нас с каждым днем будет увеличиваться количество и выздоровевших, и количество доноров этой плазмы", - добавила она.

Как сообщалось ранее, вылечившимся от коронавирусной инфекции москвичам предлагают стать донорами плазмы. Считается, что переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию) - один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса при отсутствии вакцины. Этот метод широко используется за рубежом: в США, Германии, Китае и других странах.

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

В Москве, по последним данным оперативного штаба, зарегистрирован в общей сложности 45 351 случай заражения коронавирусом. Темпы роста числа инфицированных снижаются несколько дней и в понедельник составили 6,76%. Выздоровели уже 3 524 человека, умерли 435.