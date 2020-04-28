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Пандемия коронавируса нового типа

Первый международный онлайн-форум "Мир после коронавируса" пройдет 28 апреля

В бесплатном мероприятии поучаствуют спикеры из 25 стран, в том числе деятели политики, культуры и науки

УФА, 28 апреля. /ТАСС/. Международный онлайн-форум "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии", организованный правительством Республики Башкортостан совместно с Высшей школой экономики (ВШЭ) и Агентством стратегических инициатив (АСИ), состоится 28 апреля. На пленарной сессии форума власти Башкирии презентуют потенциал региона, сообщается в программе мероприятия.

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"Презентация потенциала Республики Башкортостан запланирована на федеральной пленарной сессии "Новая реальность: государство и глобальные вызовы" в 09:30 мск. Среди спикеров - глава региона Радий Хабиров, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, председатель "Деловой России" Алексей Репик", - следует из программы мероприятия.

Запланированы также подписание соглашений и пресс-конференция с участниками пленарного заседания. После форум продолжит международная пленарная сессия "Мир после коронавируса: евразийский взгляд".

"[Планируется] соглашение между Республикой Башкортостан и ассоциацией инвестиционных агентств - WAIPA (Всемирная ассоциация агентств по поощрению инвестиций - прим. ТАСС), исполнительный директор которой тоже будет участвовать в форуме. Соглашение позволит, с одной стороны, опираться на их разветвленную сеть и возможности по всему миру, а также они берут наши меры государственной поддержки на свой сайт, который они специально подготовили, чтобы показать лучшие мировые практики другим странам", - сообщил первый вице-премьер республики Андрей Назаров на пресс-конференции в ТАСС.

В рамках деловой программы форума пройдут дискуссии на такие темы, как трансформация событийной индустрии, школьного образования в удаленном формате, социальные вызовы общества, состояние глобальных рынков и доверие информации. В мероприятии в дистанционном режиме примут участие более 100 человек. Отдельная сессия "Коронаимпульс. Трансформация событийной индустрии", модератором которой выступит руководитель направления Управления конференций ТАСС Елена Борисенко, будет посвящена проблемам, с которыми пришлось столкнуться организаторам медийных мероприятий во время пандемии, и возможным способам их преодоления.

Ожидается участие спикеров из 25 стран, среди них продюсер Люк Бессон, бывший премьер-министр Швеции Фредрик Райнфельдт, американский физик Митио Каку, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. В программе мероприятия предусмотрено 10 секций и два пленарных совещания, модераторами выступят телеведущая Ксения Собчак и президент телекомпании "ВИД", вице-премьер Академии российского телевидения Александр Любимов. Участие в форуме бесплатное. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.

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РоссияБашкортостанПандемия коронавируса нового типа
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