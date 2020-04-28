В Приморье жители следят за работой по нацпроектам

ВЛАДИВОСТОК, 28 апреля. /ТАСС/. Число жителей Приморского края, которые подали заявки для участия в отборе общественных наблюдателей за реализацией нацпроектов в регионе, возросло в 2,5 раза. Если год назад проследить за этой работой хотели 180 граждан, то в этом - 440. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.

"В 2020 году мы продолжаем привлекать жителей края к мониторингу объектов, которые мы создаем в рамках национальных проектов. Это спортивные площадки, строительство детских садов, ремонт школ, создание ФАПов, ремонт дорог, создание общественных пространств. Всего более 250 объектов по восьми региональным проектам. В этом году 440 приморцев из всех муниципалитетов подали заявки для участия в отборе общественных наблюдателей", - сказал Кожемяко.

Ограничений для желающих не было, подать заявку мог любой житель региона. Основными критериями для отбора наблюдателей становятся опыт участия в социальных проектах и соответствующая сфера деятельности - например, строительство или образование. Губернатор уточнил, что если эпидемиологическая ситуация стабилизируется, выездные мероприятия и полноценная работа с гражданами могут возобновиться уже в мае.

В Приморском крае реализуют 52 региональных подпрограммы нацпроектов. В 2019 году из 180 желающих отобрали 44 общественных наблюдателя, которые работали в 18 муниципалитетах. Их рекомендации учитывались при создании спортивных объектов и детских садов.

Реализация нацпроектов

По мнению главы края, нацпроекты в Приморье реализуются успешно. Целевые показатели на 2019 год достигнуты практически в полном объеме. Одним из главных направлений стали социальные проекты.

"Для меня с момента вступления в должность очевидна необходимость развития социальной сферы. Поэтому в прошлом году мы реализовали все льготы, которые планировали изначально. Это касалось предпринимателей, людей старшего поколения, многодетных семей", - рассказал Кожемяко.

В частности, с 2019 года все мамы в Приморье получают единовременные выплаты в размере 27,6 тыс. рублей за рождение первого ребенка, а при рождении первого ребенка женщиной в возрасте от 18 до 25 лет размер выплаты увеличен до 50 тыс. рублей. Поддержку получили и те многодетные семьи, которые хотят приобрести или построить жилье. Приняты меры и для того, чтобы не обременять людей старшего поколения платежами за капитальный ремонт, они также получили льготы по транспортному налогу.

Для развития и популяризации предпринимательства в семи муниципалитетах Приморья открыты центры "Мой бизнес". Здесь предприниматели, в том числе начинающие, могут бесплатно получить консультации, юридическую помощь, пройти обучение. Кроме того, власти ввели доплату молодым специалистам - врачам, учителям. Благодаря этому приток молодых кадров в здравоохранение Приморья в 2019 году увеличился в два раза.

"Пришли в систему образования несколько сотен учителей - это тоже хорошая тенденция, которая показывает, что меры поддержки работают и действуют. Конечно, важным было обеспечить условия работы специалистов - на капитальный ремонт образовательных учреждений в прошлом году была выделена беспрецедентная сумма - почти 372 млн рублей. Это позволило произвести ремонт 79 учреждений в 26 муниципальных образованиях. На реконструкцию и строительство школ было выделено почти 408 млн рублей", - отметил губернатор.

За год в крае создано 492 новых места в детских садах, в том числе 310 - для детей до трех лет. Говоря о здравоохранении, Кожемяко напомнил, что в начале 2019 года в регионе не хватало медиков, а оборудование в первичном звене здравоохранения было устаревшим или его не было вовсе, что плохо отражалось на качестве медицинской помощи. За год медицинское оборудование и в первичном звене, и в стационарах, и краевых клиниках обновлено на более чем 2,5 млрд рублей. Еще около 700 млн рублей направили на ремонт более 40 учреждений здравоохранения.

Планы на 2020 год

Говоря о планах по реализации нацпроектов в 2020 году, глава Приморского края подчеркнул, что ситуация с коронавирусом не должна повлиять на основные задачи. Так, в рамках нацпроекта "Демография" планируется продолжить финансовую поддержку семей - речь идет о ежемесячных выплатах, региональном материнском капитале, соцвыплатах на покупку жилья для многодетных семей. Кроме того, с 2020 года в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин", который входит в нацпроект "Демография", будет организовано переобучение и повышение квалификации женщин.

"Женщины, воспитывающие детей, часто выпадают из рабочего процесса, и вернуться в прежний деловой ритм жизни им бывает непросто. Чтобы создать все условия для их возвращения к трудовой деятельности, а также повысить их конкурентоспособность на рынке труда, организовано переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком", - пояснил губернатор.

Кроме того, профессиональное переобучение с этого года смогут пройти все жители Приморья старше 50 лет. В 2019 году такая возможность была только у лиц предпенсионного возраста, однако первый год реализации программы показал, что в этом заинтересованы не только они - за мерой поддержки обращались люди, возраст которых не подходил под условия программы.

"В прошлом году мы взяли хороший старт в сфере спорта. Этот год не станет исключением: более 70 новых спортивных объектов будет создано в Приморье за этот год. Это и спортивные комплексы и площадки, хоккейные коробки и площадки ГТО. В планах - ремонт шести спортивных объектов, среди них - стадионы, детско-юношеские спортивные школы, бассейны", - отметил Кожемяко.

Власти планируют продолжить работу и в области здравоохранения. В частности, они продолжат привлекать врачей и других медицинских работников, в том числе компенсациями и выплатами. Продолжится строительство медицинских учреждений. Например, в 2020 году в Уссурийске будет создан первый центр амбулаторной онкологической помощи.

Паспорта 12 нацпроектов и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.