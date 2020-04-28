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Пандемия коронавируса нового типа

Девять сотрудников канцелярии Совета Европы заразились коронавирусом

Организация приняла меры по предотвращению распространения эпидемии

ПАРИЖ, 28 апреля. /ТАСС/. Заражение вызываемой новым коронавирусом болезнью COVID-19 было подтверждено у девяти сотрудников канцелярии Совета Европы, однако большинство из них уже излечились, а сама организация приняла меры по предотвращению распространения эпидемии. Об этом сообщил ТАСС во вторник официальный представитель генерального секретаря организации Даниэль Хольтген.

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"К настоящему моменту у нас девять подтвержденных случаев COVID-19 среди сотрудников, из них восемь уже не заразны. Большинство людей с подозрением [на наличие коронавируса] также более не заразны и большинство из тех, кто контактировал с ними, уже вышли из карантина. К нашему большому облегчению, нам неизвестно о том, чтобы кому-то из коллег потребовалась госпитализация", - заявил он.

Хольтген рассказал, что сейчас в зданиях Совета Европы физическое присутствие сотрудников сведено к минимуму, и "секретариат хорошо адаптировался к новым методам работы, обеспечивая на высоком уровне непрерывность ведения дел для выполнения мандата" организации. На удаленной основе работают 80-87% персонала, в зависимости от выполняемых ими задач. "Около 150 человек по-прежнему каждый день получают разрешение от руководства на доступ в здание по неотложным причинам, в частности, специалисты по информационным технологиям, технический персонал, охранники", - уточнил он.

По словам представителя генсека, Совет Европы "готовится к предстоящему изменению правил самоизоляции во Франции и тех странах, где у [организации] есть представители на местах". Наиболее вероятным сценарием считается продолжение работы на удаленной основе как можно большего числа сотрудников в первые недели отмены ограничений. "Это даст нам время для того, чтобы социальное дистанцирование и другие профилактические меры были полностью введены в действие и работали правильно", - пояснил Хольтген.

Согласно распространенному в понедельник коммюнике Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), 30 апреля представители Постоянного комитета, в который входят председатель ПАСЕ Хендрик Дамс, вице-председатели и главы политгрупп и национальных делегаций, обсудят борьбу с пандемией коронавируса в странах - участницах организации, ограничения свобод граждан на фоне этой ситуации, а также повестку предстоящей летней сессии ассамблеи. Согласно предварительному плану, она должна пройти с 22 по 26 июня. Однако в ответ на просьбу корреспондента ТАСС уточнить, в каком формате может пройти сессия, в пресс-службе ПАСЕ заявили, что комитет обсудит также и сам факт проведения мероприятия.

Теги
ФранцияПандемия коронавируса нового типаДамс, Хендрик
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