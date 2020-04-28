СМИ: в Испании могут установить временные интервалы для выхода на улицу

МАДРИД, 28 апреля. /ТАСС/. Минздрав Испании изучает возможность введения временных интервалов для выхода граждан на улицу со 2 мая в рамках смягчения мер, введенных в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило во вторник агентство Europa Press .

Правительство уже заявляло, что, если заболеваемость в стране продолжит снижаться, то с субботы будет разрешено заниматься спортом на улице и гулять. Также могут позволить выходить на прогулку пожилым людям.

С 26 апреля было решено ввести послабления для детей. Несовершеннолетним до 14 лет теперь можно выходить на улицу каждый день на час в сопровождении взрослого, гулять можно в радиусе 1 км от дома.

Теперь Минздрав сообщил регионам о том, что рассматривает возможность установки определенных временных интервалов для выхода жителей из домов, чтобы избежать большого скопления людей на улице. Так, власти Андалусии предложили разделить часы для прогулок детей и пожилых людей.

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в королевстве было выявлено около 209,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 23 521 пациент умер, свыше 100 тыс. человек выздоровели. С середины марта в Испании действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране.