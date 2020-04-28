В Ленинградской области умер первый пациент с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Первый пациент, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, умер в Ленинградской области. Посмертный диагноз поставлен медсестре Гатчинской межрайонной больницы, сообщил во вторник губернатор Александр Дрозденко на своей странице в Instagram.
"Сегодня у нас первая официально подтвержденная смерть от коронавирусной инфекции. Так трагично сложилось, что это работник здравоохранения, медсестра Гатчинской больницы", - сказал Дрозденко в опубликованном видео и выразил соболезнования родным и близким умершей.
О смерти медсестры Гатчинской клинической межрайонной больницы сообщалось 26 апреля. Как отмечали ранее в управлении Роспотребнадзора по региону, прижизненный анализ женщины на коронавирус был отрицательным, причины смерти выясняла специальная комиссия.
Первый случай заражения коронавирусом в Ленинградской области зафиксировали 13 марта. По последним данным, сейчас в регионе 781 человек заразился, 105 выздоровели.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.