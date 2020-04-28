В Ленинградской области умер первый пациент с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Первый пациент, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, умер в Ленинградской области. Посмертный диагноз поставлен медсестре Гатчинской межрайонной больницы, сообщил во вторник губернатор Александр Дрозденко на своей странице в Instagram.

"Сегодня у нас первая официально подтвержденная смерть от коронавирусной инфекции. Так трагично сложилось, что это работник здравоохранения, медсестра Гатчинской больницы", - сказал Дрозденко в опубликованном видео и выразил соболезнования родным и близким умершей.