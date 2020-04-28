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Пандемия коронавируса нового типа

В Татарстане умер первый пациент с коронавирусом

Ранее он был подключен к аппарату ИВЛ

КАЗАНЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Мужчина 1950 года рождения с коронавирусной инфекцией умер в Татарстане. Об этом во вторник ТАСС сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

"В Республике Татарстан первое подтверждение смерти пациента с COVID-19. 27 апреля в Набережночелнинской больнице скончался мужчина 1950 года рождения", - сказала она.

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По словам Галимовой, 13 апреля его госпитализировали в Набережночелнинскую инфекционную больницу (НЧИБ), с 15 апреля мужчина находился на стационарном лечении в ГАУЗ "Городская больница 2" с диагнозом: "Новая коронавирусная инфекция COVID-19, тяжелая форма. Внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония".

"Имел заболевания сердечно-сосудистой системы. С 23 апреля был подключен к аппарату ИВЛ. Диагноз подтвержден экспертизой. Выражаем соболезнования родным и близким", - сказала она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. 

Теги
РоссияТатарстанПандемия коронавируса нового типа
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