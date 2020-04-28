Акция "Георгиевская ленточка" началась в России в формате онлайн

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Движение "Волонтеры Победы" объявило о старте акции "Георгиевская ленточка" в онлайн-формате. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

"Георгиевская ленточка действительно стала одним из главных символов Победы. И ситуация с коронавирусом не должна нас останавливать от проведения акции. Именно поэтому мы разработали онлайн-формат. Очень важно относиться к символу Победы с уважением. Наше движение уже не первый год раздает специальную памятку с правилами ношения георгиевской ленточки. Мы считаем, что самое лучшее место для ленты - у сердца, слева на груди", - приводятся в сообщении слова руководителя "Волонтеров Победы" Ольги Амельченковой.

В пресс-службе отметили, что участникам акции "предлагается найти георгиевскую ленту дома, сделать с ней фотографию и выложить в социальные сети историю о том, почему акция важна для них". "Волонтеры Победы" отметили, что посты с фотографиями и историями можно отметить хештегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома и передать эстафету пяти друзьям.

"Активисты позаботились и о тех, у кого ленточка не сохранилась, на официальной странице движения в Instagram можно найти виртуальную георгиевскую ленточку и наложить ее на свою фотографию. Также волонтеры передают ленты в магазины, аптеки, пожилым людям и ветеранам, находящимся на самоизоляции, вместе с доставкой продуктов и медикаментов, медицинским работникам и сотрудникам силовых структур. Все ленты предварительно дезинфицируются", - отмечается в пресс-релизе.

Акция "Георгиевская ленточка" проводится с 2005 года. Партнером и одним из главных организаторов акции с 2015 года являются "Волонтеры Победы" при поддержке Росмолодежи и Роспатриотцентра.