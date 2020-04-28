В Саратовской области зафиксировали первую смерть из-за коронавирусной инфекции

САРАТОВ, 28 апреля. /ТАСС/. Первый пациент, причиной смерти которого стала коронавирусная инфекция, умер в Саратовской области. Об этом сообщили ТАСС в региональном министерстве здравоохранения во вторник.
Ведомство ранее сообщало о смерти семи пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, однако причиной их смерти стали, по данным медиков, сопутствующие заболевания. При этом в субботу федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти двух человек в результате заражения в регионе.
"Скончался 72-летний мужчина из города Балаково, это первый пациент, скончавшийся от коронавирусной инфекции", - сказала собеседница агентства.
Первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов рассказал журналистам, что пациент также длительное время страдал тяжелым хроническим заболеванием.
В Минздраве области также сообщили, что проверяют данные федерального штаба о двух жертвах инфекции. "Эти данные нам известны, сейчас они уточняются. По нашим данным, речь пока идет о единственном пациенте", - пояснили в пресс-службе ведомства.
По данным регионального оперативного штаба, за последние сутки в регионе лабораторно подтверждены 32 случая инфекции, таким образом, всего в области на данный момент диагностировано всего 359 случаев.