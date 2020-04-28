Легойда подтвердил госпитализацию нового настоятеля Елоховского собора

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора епископ Павло-Посадский Фома (Мосолов) был госпитализирован, но не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда написал об этом в своем канале в Telegram во вторник.

"Говорил только что с епископом Павлово-Посадским Фомой, которого некоторые недоСМИ уже поспешили отправить на ИВЛ <...> Да, владыка в больнице, но не на ИВЛ, ситуация под контролем", - написал Легойда.

Епископ Фома стал настоятелем Богоявленского Елоховского кафедрального собора после смерти прежнего настоятеля, протоиерея Александра Агейкина, из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, 21 апреля. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что епископ Фома был госпитализирован и подключен к аппарату ИВЛ.