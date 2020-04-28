ГП направила предостережение главе Екатеринбурга из-за вспышки коронавируса в больницах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев направил главе Екатеринбурга предостережение о недопустимости нарушения законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в связи с зафиксированными случаями заражения коронавирусной инфекцией сотрудников и пациентов ряда городских больниц, сообщается на сайте ведомства во вторник.

"Согласно поступившей в управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе информации, в апреле текущего года произошло массовое внутрибольничное заражение коронавирусной инфекцией сотрудников и пациентов ряда муниципальных учреждений здравоохранения г. Екатеринбурга. <…> Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Игорь Ткачев направил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому предостережение о недопустимости нарушения законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", - говорится в сообщении.

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов 27 апреля сообщил о регистрации на территории округа 23 очагов внутрибольничного распространения коронавируса. Наиболее крупный очаг зарегистрирован в Свердловской области - в Центральной городской больнице № 1 - 114 случаев заражения.