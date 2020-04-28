Минздрав Испании не исключил, что климат может влиять на передачу коронавируса

МАДРИД, 28 апреля. /ТАСС/. Теория о том, что климатические условия влияют на снижение темпов распространения нового коронавируса, с каждым разом все сильнее подкрепляется фактами. Об этом во вторник на пресс-конференции, которая проходила в формате видеоконференции, сообщил директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве Испании Фернандо Симон.

Его спросили о гипотезе, активно обсуждаемой в испанском обществе, согласно которой изменение погоды летом может привести к снижению темпов распространения коронавируса. "Это гипотеза, которая с каждым разом получает чуть больше поддержки, - добавил Симон. - Пока мы не поймем, как будет развиваться ситуация в других странах с похожим или отличным [от Испании] климатом, мы не сможем узнать". "Существуют некоторые метеорологические аспекты, которые, по-видимому, указывают на то, что в районах с определенными климатологическими характеристиками передача [вируса] может быть ниже", - сказал он.

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала эпидемии в стране было выявлено почти 211 тыс. инфицированных, 23 822 пациента умерли, более 102 тыс. человек выздоровели. При этом в стране уже несколько недель уровень распространения заболевания постепенно снижается. С середины марта в Испании действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение среди населения.