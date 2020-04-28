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В Северной Осетии выплаты семьям с детьми от трех до 18 лет увеличили до 5 тыс. рублей

Мера поддержки касается прежде всего тех, кто потерял доход из-за ситуации с коронавирусом

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии увеличили с трех до пяти тыс. рублей размер социальных выплат семьям с несовершеннолетними детьми. Соответствующий указ подписал глава республики Вячеслав Битаров для поддержки населения в связи с режимом самоизоляции, сообщили ТАСС во вторник в Минсоцразвития региона.

"Указом главы социальные выплаты семьям, в которых есть несовершеннолетние дети старше трех лет, увеличены с трех до пяти тыс. рублей на ребенка. Мера поддержки касается прежде всего тех, кто потерял доход из-за ситуации с коронавирусом", - сказал собеседник агентства.

Также по поручению руководителя республики упрощен процесс получения социальных выплат. Подать заявление можно в электронной форме на сайте Минтруда, либо оставить в специальных ящиках в территориальных органах соцзащиты или в министерстве. Заявление будет рассмотрено на следующий день.

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РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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