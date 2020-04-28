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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из Тель-Авива в Санкт-Петербург и Москву

В списке пассажиров около 300 человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Вывозной рейс из Израиля в Россию авиакомпании "Аэрофлот" вылетел во вторник из аэропорта Давида Бен-Гуриона близ Тель-Авива в Санкт-Петербург и Москву. Этот рейс - единственный вылет на 28 апреля из главной воздушной гавани еврейского государства, о чем свидетельствует электронное табло в зале аэропорта, удалось убедиться корреспондента ТАСС.

В списке пассажиров около 300 человек, порядка трети из них прибыли ранее в Израиль по медицинским соображениям, сообщили корреспонденту ТАСС российские дипломаты. Рейс "Аэрофлота" во вторник из Израиля в Россию - первый за месяц, предыдущий регулярный полет состоялся 29 марта.

27 апреля корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе посольства РФ, что в Израиле по состоянию на тот момент находились около 70 граждан РФ, прибывших в страну по медицинским показаниям, а также порядка 300 россиян, прибывших в еврейское государство "для посещения родственников, работы или учебы".

Согласно подсчетам израильского Минздрава, с 27 февраля, когда в Израиле был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, на территории страны было выявлено 15 589 инфицированных, по состоянию на утро вторника 6 796 из них выздоровели. Число умерших пациентов с коронавирусом в Израиле утром 28 апреля достигло 208, за 24 часа умерли 6 человек.

Число выздоровевших за сутки пациентов с коронавирусом в Израиле впервые превысило количество выявленных случаев инфицирования 17 апреля, и эта тенденция сохраняется. 27 апреля впервые с начала месяца на территории государства было выявлено менее 100 заразившихся - 68.

Теги
РоссияИзраильСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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