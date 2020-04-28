В Санкт-Петербурге открыли дополнительные учреждения для приема больных с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Дополнительные места для лечения пациентов, заразившихся коронавирусом, открыли в пяти медицинских учреждениях Санкт-Петербурга. Общее число коек для этой категории больных достигло 5,5 тыс., сообщили во вторник в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"В Санкт-Петербурге развернуты 5 483 койки для больных с новой коронавирусной инфекцией. Прием пациентов с коронавирусной инфекцией начали Мариинская больница, городская больница №15, больница №38 имени Н. А. Семашко, родильный дом №16, Детская городская больница святой Ольги", - говорится в сообщении.

В общей сложности эти учреждения подготовили около 1,8 тыс. мест. Как пояснили в комитете, после перепрофилирования коечная мощность стационаров сокращается примерно вдвое из-за обустройства санпропускников и организации одноместных палат. Всего из развернутых коек около 3,7 тыс. оборудованы кислородом, более 600 - аппаратами искусственной вентиляции легких. В случае негативного сценария в Санкт-Петербурге подготовят 10 тыс. мест.

"Также больных с легкой формой коронавируса начал принимать пансионат "Заря", в ближайшие дни заработает госпиталь в "Ленэкспо". Для госпитализации "легких" больных также заработает поликлиническое отделение городской больницы №20", - добавили в пресс-службе.

По последним данным, в Петербурге выявлено 3 436 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 544 человека, умерли 27.