Франция будет проводить 700 тыс. тестов на коронавирус еженедельно

ПАРИЖ, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Франции планируют осуществлять не менее 700 тыс. тестов на наличие коронавируса среди граждан после 11 мая, когда будут постепенно сниматься ограничения, введенные из-за пандемии. Об этом заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп, выступая во вторник в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции.

"После выхода из изоляции нам потребуется увеличить количество тестов, - заявил он. - Мы поставили задачу делать по меньшей мере 700 тыс. тестов еженедельно с 11 мая".

Глава правительства подчеркнул, что в отличие от прошлой стратегии, когда проверки касались только людей с симптомами, теперь охват будет расширен, чтобы выявить возможные каналы распространения инфекции. "Научный совет проинформировал нас, что следует ожидать от 1 тыс. до 3 тыс. новых случаев ежедневно после 11 мая. Каждый новый случай будет подразумевать проверку 20-25 человек, с которыми они пересекались в последние дни", - сказал он.

Филипп уточнил, что особенно обширная кампания продолжится в социально-медицинских учреждениях, в том числе в домах престарелых, где такие превентивные проверки уже ведутся. Стоимость тестов будет полностью покрываться государственной социальной страховкой. Кроме того, власти договорились о проведении тестов с частными лабораториями, чтобы у людей была возможность провериться рядом с домом.

"Если у человека будет положительный результат [на наличие коронавируса], мы обязуемся провести работу по идентификации и проверке всех, кто контактировал с ним, с симптомами или без. Всем им будет предложено самоизолироваться на время инкубационного периода (две недели - прим. ТАСС)", - пояснил премьер.

О карантине

"Страна не может долговременно находиться в состоянии карантина", - подчеркнул Филипп. - В долговременной перспективе это приведет к негативным последствиям для Франции. Может произойти крах в экономической сфере". Также Франция была вынуждена закрыть свои границы, напомнил он.

Премьер отметил, что с введения карантина 17 марта в стране не работают школы, люди не имеют возможности встречаться с родственниками и друзьями.

Оценивая принятые меры, Филипп подчеркнул, что самоизоляция "стала эффективным методом" в борьбе против эпидемии коронавируса. "Нам следует начать необходимый, но и вызывающий у всех опасения выход из карантина", - заявил премьер. "Спад эпидемии уже начался", - считает Филипп. Он сообщил, что "это будет происходить постепенно, с учетом региональных особенностей ситуации".

Когда откроются рестораны

Большинство коммерческих предприятий во Франции смогут вновь открыться начиная с 11 мая, однако ресторанам и кафе придется ждать как минимум до начала июня, заявил Эдуар Филипп.

"Мы примем решение касательно ресторанов, кафе и баров в конце мая. Мы обсудим, смогут ли они открыться после 2 июня", - сказал он.

По данным Главного управления здравоохранения, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции с начала эпидемии составило 128 339, умерли более 23 тыс. человек.