Число случаев заражения коронавирусом в Севастополе удвоилось за сутки

"Всего 37 было подтвержденных до сегодняшнего дня. <…> Буквально сегодня перед совещанием пришла информация о том, что на одной из наших строительных площадок 36 человек инфицированных", - сообщил он во вторник во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Коронавирус подтвержден еще у 36 человек в Севастополе к вечеру вторника, сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Общее число зараженных достигло 73.

В субботу он сообщал, что зараженные коронавирусом работники были выявлены в бригадах, ведущих работы на военном аэродроме Бельбек и на строительстве нового медцентра Минобороны.

По данным городского правительства, все вновь выявленные зараженные - рабочие из строительного городка на Бельбеке. Они доставлены в городскую больницу № 9 и госпиталь Минобороны. Площадка переведена в режим обсерватора, на ней остаются около 50 рабочих.

Потребность в реаниматологах

Развожаев также сообщил, что Севастополь обеспечен реаниматологами только на 30% от плановой потребности, поэтому в городе сейчас переучивают врачей других специальностей, чтобы покрыть потребности в них в случае роста числа заразившихся коронавирусом. "По медицинским кадрам, конечно, определенные проблемы есть. Такого количества реаниматологов в Севастополе никогда не было, сколько надо по нормативам. Поэтому сейчас по методологиям Минздрава переучиваем врачей других профилей с расчетом, чтобы другие больницы не "оголить". При плановой загрузке мы только на 30% обеспечены реаниматологами", - сказал Развожаев.

Он добавил, что при этом врачи в случае необходимости готовы работать с повышенной нагрузкой.

Глава Севастополя отметил, что в городе создано в два раза больше коек, чем положено по нормативам. Сейчас для лечения зараженных коронавирусом в городе перепрофилирована в моногоспиталь инфекционная больница, в других учреждениях есть резервные мощности. Кроме того, через два дня, по словам Развожаева, будет достроен новый модуль инфекционной больницы на 21 бокс, ведется строительство медицинского центра Минобороны на 60 мест.

Врио губернатора добавил, что лекарствами и средствами защиты больницы Севастополя обеспечены на две недели, запасы пополняются.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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