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Сотрудники МЧС продезинфицировали 400 лечебных учреждений и 10 тыс. объектов транспорта

В самом ведомстве также принимаются профилактические меры

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Специалисты МЧС РФ провели дезинфекцию почти 10 тыс. объектов транспорта с начала апреля. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе министерства.

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"С начала апреля продезинфицировано более 2,8 тыс. км дорог и более 9,6 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью более 1 млн 55,5 тыс. кв. м. Кроме того, обработано более 388 лечебных и 293 образовательных учреждений общей площадью более 939,4 тыс. кв. м и более 1,4 тыс. объектов соцобслуживания общей площадью более 1 млн 4 тыс. кв. м", - сказали в ведомстве.

В самом ведомстве также принимаются профилактические меры. В частности, проведена санобработка 13,3 тыс. единиц техники МЧС и в более 12,9 тыс. ведомственных зданий.

Ранее сообщалось, что МЧС продезинфицировало все девять железнодорожных вокзалов Москвы. Кроме того, министерство развернуло аэромобильный госпиталь в Мурманской области и еще один будет развернут в Якутии.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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