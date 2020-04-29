Пожарные-добровольцы в 2019 году потушили 5,7 тыс. пожаров

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Пожарные-добровольцы в прошлом году потушили в России почти 5,7 тыс. пожаров и спасли 380 человек. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 2019 году подразделения добровольной пожарной охраны (ДПО - прим. ТАСС) самостоятельно ликвидировали почти 5,7 тыс. пожаров и приняли участие в тушении более 22,6 тыс., - сказали в пресс-службе. - Кроме того, в прошлом году добровольными пожарными спасено 380 человек".

В МЧС также добавили, что при помощи пожарных-добровольцев в минувшем году было потушено 244 лесных пожара. Более 2 тыс. раз они привлекались к проведению аварийно-спасательных работ и свыше 5,2 тыс. раз - к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и крупных пожаров.

Всего в настоящее время в России зарегистрировано почти 35 тыс. общественных объединений добровольной пожарной охраны, их численность насчитывает более 510 тыс. человек. МЧС России активно поддерживает и развивает ДПО.

Ежегодно 30 апреля в РФ отмечается День пожарной охраны - профессиональный праздник работников пожарной охраны.