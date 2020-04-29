Пожертвования жителей и кредиты. Как выживают частные цирки в регионах в период пандемии

Цирковых артистов трудоустроили местные жители. Двое работают у фермеров, дрессируют собак и лошадей, трое - в местном товариществе собственников жилья занимаются благоустройством города. Вместе с труппой по городам России ездят четверо детей от 4 до 14 лет. Их, когда цирк встал на карантин, ахтубинский епископ помог оформить в школу. "Стараемся, помогаем, никто ж не знал, что так выйдет", - рассказал ТАСС глава Ахтубинского района Алексей Кириллов.

Артисты цирка "Аэробус" из Санкт-Петербурга приехали в Ахтубинский район Астраханской области 17 марта и дали всего два представления, из-за чего не удалось создать большой резерв денежных средств и запаса кормов. Своими силами продержались почти месяц, потом написали в социальных сетях, что не справляются. "Приходится оплачивать электричество, чтобы обогреть животных, покупать еду и химию для обработки. Люди стали приносить [необходимое], сейчас нам снова пошли навстречу и дали работу", - рассказала ТАСС директор цирка Ольга Щербина.

ТАСС, 29 апреля. Частные цирки в отличие от государственных из-за ограничительных мер, введенных для сдерживания распространения коронавируса, оказались неспособны самостоятельно обеспечивать животных питанием и вынуждены обращаться за помощью к региональным властям, бизнесменам и местным жителям. О том, как владельцы цирков привлекают внимание к проблемам и решают их, - в материале ТАСС.

Цирку-шапито "Виктория", застрявшему вместе с 30 животными из-за пандемии в Тамбове, помогают местные жители. "У нас возникла очень серьезная ситуация. Чтобы прокормить своих животных, я продал автомобиль, но когда и эти деньги закончились, начал сдавать на металл старый прицеп", - рассказал ТАСС владелец цирка Сергей Хитров. По его словам, проблему удалось решить благодаря местным блогерам и журналистам, которые сняли репортаж о бедственном положении цирка.

"Нам несли овощи, зерно, мясо, хлеб, молоко. В настоящий момент у меня тремя сортами мяса забиты две морозильные камеры. Этого должно хватить примерно до середины мая" - сообщил Хитров.

В Орловской области помощь местному цирку оказали в региональном правительстве. В бедственном положении оказался местный частный цирк, где содержатся животные, в том числе четыре львицы. Дрессировщик животных Владимир Топчий обратился к жителям через социальную сеть и написал обращение к губернатору Орловской области Андрею Клычкову. "Как только я получил обращение от руководства цирка и от артистов, в этот же день уже поздним вечером туда выехало управление ветеринарии, посмотрели, какая помощь нужна", - сказал глава региона в Instagram.

Ситуация в государственных цирках

Цирки, входящие в состав Росгосцирка, проблем с питанием животных не испытывают. "Поскольку мы являемся филиалом Росгосцирка, оплата кормов происходит за счет бюджета федеральной компании. Мы составляем заявки, отправляем, нам поступают корма. Проблем с этим нет", - сказал ТАСС директор Ростовского государственного цирка Игорь Байтингер.

Артисты и сотрудники цирка, не работающие с животными, находятся на самоизоляции и получают заработную плату, подчеркнул Байтингер. Те, кто ухаживают за ними, получили пропуска от администрации региона. Такая же ситуация в Екатеринбургском цирке. Большинство работает удаленно, в цирке работу имеют только дрессировщики и технические специалисты.

"Мы надеемся на скорейшее возобновление гастролей, потому как по зрителям скучают не только сотрудники цирка, но и цирковые животные. При этом на наших страницах в социальных сетях и страницах компании "Росгосцирк" ежедневно проходят активности, которые показывают обратную сторону жизни артистов. Здесь онлайн-зарядки, мастер-классы и репетиции, диалоги со зрителями в прямых эфирах, где много вопросов задают про содержание, кормление и закулисную жизнь цирковых животных. Стране нужны позитивные и положительные новости. Мы стараемся ими делиться", - сказала ТАСС директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова.

Прямые трансляции проводят и артисты Сочинского государственного цирка. Там специально для слонов были сшиты маски с учетом длинных хоботов животных. "Мы выходили в прямой эфир в Instagram и продемонстрировали, что не только люди и артисты у нас в масках, но и сами слоны", - сказал собеседник агентства. Несмотря на отсутствие зрителей и выступлений, животные все равно выходят на манеж и проводят репетиции.

"Сейчас в связи с новыми реалиями из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире нам пришлось перестроиться. Это дало нам толчок к развитию, к изучению современных технологий взаимодействия со зрителем", - сообщила директор Сочинского цирка Наталья Шульга. В дистанционном формате пройдут занятия по актерскому мастерству, жонглированию, дрессуре и гимнастике для детей с особенностями здоровья.