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Пандемия коронавируса нового типа

На Ставрополье за сутки коронавирус подтвердили у 28 человек

Таким образом, общее число заразившихся выросло до 519

ПЯТИГОРСК, 29 апреля. /ТАСС/. Диагноз "коронавирус" за сутки подтвердили еще у 28 человек на Ставрополье, общее число заразившихся выросло до 519. За сутки один человек умер, сообщил губернатор Владимир Владимиров в среду.

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"За сутки число заболевших выросло на 28, всего у нас 519 подтвержденных случаев, в том числе 48 - у детей. В тяжелом состоянии находятся 16 пациентов, 104 - средней тяжести. Выздоровел 81 человек", - написал Владимиров в "Инстаграме".

По его словам, в крае умер десятый по счету пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирус".

"Болезнь опасна. Но ее распространение сдерживается, не приобретает массового, взрывного характера", - отметил глава региона.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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