На Дальнем Востоке впервые за более чем 20 лет проведут учет журавлей

ВЛАДИВОСТОК, 29 апреля. /ТАСС/. Ученые и сотрудники особо охраняемых природных территорий (ООПТ) во всех регионах гнездования журавлей на юге Дальнего Востока приступили к всеобъемлющему учету этих птиц впервые с конца 1990 годов. Об этом сообщила в среду пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

Международный фонд охраны журавлей и рабочая группа по журавлям Евразии по инициативе WWF России объявили 2020 год Всемирным годом журавля. Поводом послужило ухудшающееся положение популяций журавлей Восточной Азии. Союз охраны птиц России выбрал журавля птицей 2020 года в России.

"В регионах российской части бассейна Амура при поддержке WWF России стартовали работы по учету журавлей. Во Всемирный год журавля учет ведется как на путях пролета и в местах миграционных скоплений, так и путем поиска уже построенных птицами гнезд в местах гнездования. Раньше всех, в марте, учет журавлей во время миграции начали в Приморском крае сотрудники общественной организации "Амуро-Уссурийский центр биоразнообразия птиц". Они провели оценку численности журавлей, мигрирующих через Приморье", - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что журавли являются одними из самых редких видов птиц, обитающих в бассейне Амура, системное исследование их численности, области распространения, количества гнездящихся пар не велось как минимум с конца 1990 годов, считает координатор проектов Амурского филиала WWF России по ООПТ Юрий Гафаров. В результате ученые сейчас не могут говорить даже об общей численности популяций журавлей и ее динамике.

"Работы будут вестись в течение всего времени нахождения журавлей в местах гнездования и летнего пребывания и завершатся учетами птиц во время осенней миграции. Сравнение результатов весенних и осенних учетов позволят, в том числе, оценить и эффективность размножения журавлей. Накопленный массив данных позволит специалистам разработать мероприятия, которые позволят сохранить и увеличить численность популяций редких птиц", - приводятся в сообщении слова Гафарова.

В бассейне реки Амур встречается сразу шесть видов журавлей из 15 известных на планете. Пять из них - серый, черный, даурский, японский и красавка - ежегодно гнездятся в бассейне реки Амур. Шестой вид, стерх, бывает там на пролетах весной и осенью, но гнездится севернее, в Якутии.