Четыре белых медведя вышли к людям в село на севере Чукотки

АНАДЫРЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Четыре белых медведя - самка, самец и два медвежонка - вышли в село Айон на севере Чукотки. Хищников от населенного пункта прогнали добровольцы на снегоходах, сообщили в среду ТАСС в администрации городского округа Певек.

Численность чукотско-аляскинской популяции белого медведя оценивается примерно в 3 тыс. особей. Ежегодно эти хищники выходят к людям в поисках пищи. Так, в 2019 году село Раркайпий на севере Чукотки почти месяц находилось в окружении 60 голодных белых медведей. Ранее сообщалось, что в этом году на приобретение средств защиты от белых медведей, которые с каждым годом все чаще выходят к людям, власти Чукотки потратят около 3 млн рублей из окружного бюджета.

"В село зашла самка с двумя медвежатами, потом - крупный самец. Агрессии животные не проявляли, возможно, медведица спасалась от самца. Добровольцы на снегоходах развели их в разные стороны. Правда, рано утром медведь опять появился на окраине села, пришлось еще раз отгонять", - рассказали в администрации.

Там добавили, что заход белых медведей в село именно в это время - редкий случай, обычно они подходят к Айону осенью, и отметили, что хищники, вышедшие к людям, не выглядели истощенными.

Айон - национальное село в Чаунском районе с населением менее 200 человек, находится в 710 км от Анадыря.