Захарова: большинство остающихся в США российских школьников найдено

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. МИД РФ получил информацию о местонахождении большинства российских школьников, уехавших в США по образовательным программам. Об этом сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Нам удалось найти детей. Мы получали частично информацию от американской стороны. К сожалению, неполную. Возможно, это в связи с тем, что они тоже на удаленке и, наверное, им тоже непросто сейчас работается. В основном напрямую выходили родители", - сказала она.

"У меня точно нет информации до последнего ребенка, просто потому что мы не знаем общего количества. Нам сказали по линии Госдепа, что есть несколько десятков детей. Но потом два-три раза они в документах говорили о том, что то 70, то 80, то 50. Не было той цифры, и я не уверена, что она может быть точной, фиксированной. <…> Я бы сказала, что большинство было найдено", - добавила Захарова.

Как пояснила дипломат, ряд семей приняли решения о том, что их дети переждут пандемию в США, а кто-то, возможно, решил не выходить на связь.

На прошлой неделе на брифинге Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство сделает выводы из недостаточной помощи американских властей в розыске российских школьников. Она отметила, что ранее старшеклассники выезжали из РФ в США по линии разных учебных и ознакомительных программ, а теперь из-за пандемии не могут вернуться на родину. Однако американские официальные лица дистанцируются от решения данной проблемы, не реагируя на обращения посольства РФ, указала официальный представитель МИД. По ее словам, в Соединенных Штатах с прошлой осени находились примерно 80 российских учащихся.