В Ингушетию прибыли врачи из Москвы для консультации больных с коронавирусом

МАГАС, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Ингушетии, где около 700 человек заражены коронавирусом, пригласили в республику столичных медиков, которые будут консультировать пациентов и оказывать методическую помощь врачам региона, сообщила пресс-служба главы региона.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по региону сообщали ТАСС, что Ингушетия на данный момент находится на пике по числу зараженных коронавирусом. Также в ведомстве прогнозируют спад заболеваемости в регионе через 1,5-2 недели.

"Бригада специалистов из Москвы осмотрит лечебные учреждения, где оказывается помощь больным COVID-19, проведет консультации и разбор всех пациентов, находящихся в стационарах, окажет методическую помощь как больным, так и руководству регионального министерства здравоохранения по организации работы по борьбе с заболеванием", - говорится в сообщении.

Специалисты были приглашены руководством региона. "Московские врачи прибыли по инициативе главы республики Махмуд-Али Калиматова. Это замруководителя Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Тестин, врач пульмонолог-инфекционист Александр Дмитриев и врач анестезиолог-реаниматолог из клиники хирургии им. Вишневского Гульнара Изудинова", - уточнили в пресс-службе.

По данным оперштаба региона, в Ингушетии за последние сутки зафиксировано 46 новых случаев заражения коронавирусом, всего в республике 679 инфицированных, из которых 311 человек госпитализированы. В тяжелом состоянии в реанимации находятся 56 человек, из них 15 пациентов - на аппаратах ИВЛ. С 30 марта в регионе умерли 20 человек, выздоровели 105.