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Пандемия коронавируса нового типа

Кадыров поручил усилить контроль передвижения жителей Чечни в связи с коронавирусом

По словам главы республики, многие жители не соблюдают режим самоизоляции, что может способствовать распространению инфекции

ГРОЗНЫЙ, 29 апреля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил оперативному штабу усилить контроль передвижения жителей региона для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом он написал в Telegram.

"Наблюдения показывают, что многие жители городов и сел Чеченской Республики не соблюдают режим самоизоляции, позволяют детям выходить на улицу и контактировать со сверстниками. Такое нас не устраивает! В этом я вижу возможность распространения коронавирусной инфекции. Поручил членам оперативного штаба по противодействию COVID-19 усилить меры контроля передвижения населения", - написал Кадыров.

По его словам, в регионе удалось локализовать две вспышки в селениях Новые Атаги и Гойты, а новые зараженные - "приехавшие из стран или регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой".

В Чечне коронавирус выявлен у 465 человек, выздоровели 107 человек, умерли семь человек. С 30 марта в регионе введено временное ограничение на передвижение. Усилен контроль на границах.

Теги
РоссияСКФОЧечняПандемия коронавируса нового типа
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