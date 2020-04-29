Кадыров поручил усилить контроль передвижения жителей Чечни в связи с коронавирусом

ГРОЗНЫЙ, 29 апреля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил оперативному штабу усилить контроль передвижения жителей региона для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом он написал в Telegram.

"Наблюдения показывают, что многие жители городов и сел Чеченской Республики не соблюдают режим самоизоляции, позволяют детям выходить на улицу и контактировать со сверстниками. Такое нас не устраивает! В этом я вижу возможность распространения коронавирусной инфекции. Поручил членам оперативного штаба по противодействию COVID-19 усилить меры контроля передвижения населения", - написал Кадыров.

По его словам, в регионе удалось локализовать две вспышки в селениях Новые Атаги и Гойты, а новые зараженные - "приехавшие из стран или регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой".

В Чечне коронавирус выявлен у 465 человек, выздоровели 107 человек, умерли семь человек. С 30 марта в регионе введено временное ограничение на передвижение. Усилен контроль на границах.