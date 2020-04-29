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Пандемия коронавируса нового типа

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали во всех районах Ленинградской области

Всего в регионе выявили 834 случая заражения коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Случаи заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксировали во всех 17 районах Ленинградской области, следует из данных регионального оперативного штаба. Общее число инфицированных достигло 834 человек.

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Согласно данным штаба, за сутки в регионе зафиксировали 53 новых случая, в том числе в Сланцевском районе региона, где до этого не было заразившихся. Таким образом, инфекция распространилась на все 17 районов Ленинградской области, а также в Сосновоборском городском округе.

Наибольшее число заразившихся - в ближайшем к Санкт-Петербургу Всеволжском районе - более 360 случаев. В приграничном к Финляндии Выборгском районе около 170 случаев, в Гатчинском - порядка ста.

После заражения коронавирусом в регионе выздоровели 115 человек, умерли трое.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
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