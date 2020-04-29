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Пандемия коронавируса нового типа

Дагестанский госуниверситет проведет итоговую аттестацию в режиме видеоконференции

Руководство вуза продумывает процедуру контроля на онлайн-экзамене с целью исключить списывание

МАХАЧКАЛА, 29 апреля. /ТАСС/. Дагестанский государственный университет (ДГУ) проведет государственную итоговую аттестацию в дистанционном режиме в связи с пандемией коронавируса, сообщили в среду пресс-службе вуза.

"Аттестация будет организована в режиме видеоконференции. <…> Руководство вуза продумывает вопрос прокторинга - процедуры контроля на онлайн-экзамене с целью исключить списывание и другие уловки. Помимо этого, ответ студента будет записываться на диктофон и храниться на диске в его личном деле. Те, у кого нет возможности сдать аттестацию в дистанционном формате, могут написать заявление на имя ректора с просьбой провести ГИА, что называется, "вживую", в учебном корпусе", - рассказали в пресс-службе, добавив, что такой порядок направлен на сохранение здоровья студентов и сотрудников вуза.

В пресс-службе вуза отметили, что в университете работает отряд "цифровых волонтеров" и электронных тьюторов, которые помогают преподавателям настраивать технику и организовать процесс онлайн-обучения.

"Некоторые уважаемые преподаватели нашего вуза, находящиеся в преклонном возрасте, не привыкли работать с информационными технологиями. Мы воспользовались опытом Института экологии и устойчивого развития ДГУ, который этот опыт с самого начала внедрил, и собрали такой отряд. Студенты ездят к преподавателям домой и помогают им наладить учебный процесс", - привели в пресс-службе слова ректора университета Муртазали Рабаданова.

В Дагестане за сутки подтверждено 84 новых случая заражения коронавирусом, всего в республике 1 231 подтвержденный случай. С начала пандемии в регионе выздоровели 88 человек, 12 умерли. В изоляции на данным момент находятся 2 629 жителей республики. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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