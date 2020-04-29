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Пандемия коронавируса нового типа

Дачники в Ленобласти смогут провериться на коронавирус

Медпункты в садоводствах региона начнут принимать анализы для тестирования на коронавирус с 1 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Медицинские пункты, расположенные в садоводствах на территории Ленинградской области, с 1 мая начнут принимать анализы для проверки на коронавирус. Всего в садоводствах региона расположены 35 амбулаторий, сообщил в среду начальник управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга Андрей Лях в петербургском пресс-центре ТАСС.

"Ведется процесс по подготовке к приему анализов для тестирования на коронавирус в медицинских пунктах, решается вопрос о [сокращении] времени доставки [анализов] в лаборатории. С 1 мая уже приступим. На сегодня в садоводствах расположено 35 медицинских пунктов, которые могут оказывать амбулаторную помощь", - сказал Лях.

Из 35 амбулаторий 18 открылись досрочно в связи с досрочным приездом в садоводства многих петербуржцев с целью самоизоляции. В 2020 году власти Петербурга намерены построить еще 12 медицинских пунктов на территории крупнейших садоводческих массивов области. Действующие амбулатории ежегодно оказывают помощь до 75 тыс. петербуржцев.

На минувшей неделе власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области договорились о беспрепятственных поездках петербуржцев на дачные участки в майские праздники при условии наличия у приезжающих паспорта и документа, подтверждающего право собственности на участок, дачу или договора аренды, медицинского полиса для обслуживания в амбулаториях садоводства, а также минимальных контактов с соседями.

Теги
РоссияЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
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