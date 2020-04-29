Чрезвычайный комитет ВОЗ по коронавирусу проведет совещание 30 апреля

ЖЕНЕВА, 29 апреля. /ТАСС/. Чрезвычайный комитет по коронавирусу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проведет совещание 30 апреля для оценки ситуации. Об этом сообщил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Я созову этот комитет завтра (30 апреля - прим. ТАСС), потому что прошло почти три месяца после того, как мы объявили наивысший уровень ЧС. Предложение комитета состояло в том, чтобы вновь собраться через три месяца, чтобы оценить эволюцию пандемии и представить обновленные рекомендации", - сказал он.

Комитет по ЧС, состоящий из 15 экспертов в области инфекционных заболеваний, провел предыдущее заседание в Женеве 30 января. По его рекомендации генеральный директор ВОЗ объявил нынешнюю вспышку коронавируса международной чрезвычайной ситуацией. На первом подобном заседании 22-23 января комитет воздержался от такого шага.

Глава ВОЗ сообщил в среду на пресс-конференции, что на протяжении всех трех месяцев после предыдущей встречи комитета ВОЗ работала не покладая рук, выражала тревогу по поводу вспышки коронавируса и оказывала поддержку странам. "Мы работали со странами, чтобы помочь им провести подготовку и отреагировать [на распространение болезни]", - сказал гендиректор. По его словам, к борьбе с пандемией были привлечены "тысячи экспертов". Кроме того, в Женеве было созвано совещание специалистов-исследователей из разных стран мира.

В этой связи Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что ВОЗ "с самого начала действовала быстро и решительно, чтобы отреагировать и предупредить мир". "Мы рано подняли тревогу, и мы поднимали ее часто, - сказал он. - Мы не раз говорили, что у мира есть окно возможностей для подготовки, а также для предотвращения широкомасштабной передачи инфекции в общинах". Гендиректор заверил, что ВОЗ "привержена транспарентности и подотчетности".

Давление со стороны США

Это заявление главы ВОЗ прозвучало на фоне беспрецедентного давления со стороны США. 14 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса".

Глава вашингтонской администрации не раз критиковал работу ВОЗ. 7 апреля он написал в Twitter, что эта организация "финансируется в основном Соединенными Штатами, но концентрируется на Китае". Трамп заявил, что все меры, принятые организацией в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, были неверными. Американский президент предположил, что если бы он прислушался к рекомендациям ВОЗ не прекращать сообщение с Китаем, то "случилась бы катастрофа".