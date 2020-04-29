Битаров: участники акции во Владикавказе изменили отношение к пандемии, посетив больницу

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Глава республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров уверен, что некоторые участники прошедшего 20 апреля в центре Владикавказа несанкционированного митинга против самоизоляции изменили свою позицию касательно существования нового коронавируса после посещения больницы с инфицированными. Такое мнение он высказал в среду в эфире телеканала "Россия-24".

"Тогда, когда люди собрались, я вышел к ним. Мы полтора часа беседовали, потом создали инициативную группу, пригласил их к себе, договорились, что дальше будем совместно работать <...> Из числа тех, кто был на митинге, там также были добровольцы, которые посетили больницу, увидели своими глазами, что творится в больнице. Я думаю, что это тоже повлияло на умонастроение этих людей. Знаю, что теперь очень мало тех, кто продолжает не верить в это [опасность коронавируса])", - сказал он.