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Пандемия коронавируса нового типа

Битаров: участники акции во Владикавказе изменили отношение к пандемии, посетив больницу

По словам главы Северной Осетии, "теперь очень мало тех, кто продолжает не верить" в опасность коронавируса

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Глава республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров уверен, что некоторые участники прошедшего 20 апреля в центре Владикавказа несанкционированного митинга против самоизоляции изменили свою позицию касательно существования нового коронавируса после посещения больницы с инфицированными. Такое мнение он высказал в среду в эфире телеканала "Россия-24".

"Тогда, когда люди собрались, я вышел к ним. Мы полтора часа беседовали, потом создали инициативную группу, пригласил их к себе, договорились, что дальше будем совместно работать <...> Из числа тех, кто был на митинге, там также были добровольцы, которые посетили больницу, увидели своими глазами, что творится в больнице. Я думаю, что это тоже повлияло на умонастроение этих людей. Знаю, что теперь очень мало тех, кто продолжает не верить в это [опасность коронавируса])", - сказал он.

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"Сегодня по истечении недели, к сожалению, мы ощущаем результаты этого сбора. Сегодня у нас 763 зараженных, уже имеем три летальных исхода, - продолжил Битаров. - Мы видим, как ежедневно количество инфицированных прибавляется благодаря именно той группе людей, которая собралась тогда на площади".

По словам Битарова, республика может столкнуться с нехваткой коечного фонда, поэтому было начато перепрофилирование районных больниц для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. "Сразу позаботились, чтобы обеспечили кадровый резерв. Сегодня у нас врачей достаточно, в резерве еще имеются врачи. Мы привлекли студентов-медиков медицинской академии, которые сегодня также работают на передовой", - добавил глава республики.

20 апреля у здания Дома правительства в центре Владикавказа собрались жители региона, требовавшие отмены режима самоизоляции. Глава республики Вячеслав Битаров, а также руководство администрации и депутаты вышли к собравшимся на площади, позже было принято решение создать инициативную группу из числа активистов. В администрации заверили, что жителям республики, в частности, тем, кто остался в период пандемии без работы, оказывается и будет оказана необходимая помощь, первые выплаты уже начались. В ходе акции пострадали 13 силовиков, возбуждено уголовное дело.

Теги
РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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