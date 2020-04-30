Пандемия стала "психологическим экспериментом" с долгосрочным эффектом

Выход из кризиса может сделать людей сильнее, отметили участники заседания комитета по биоэтике при Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавирусной инфекции, ставшая вызовом не только для врачей, но и для психологов по всему миру, будет иметь долгосрочный психологический эффект для россиян. При этом выход из кризиса может, напротив, сделать людей сильнее и ускорить восстановление экономики, как это было после эпидемий чумы и "испанки", считают эксперты.

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Этические и психологические аспекты пандемии коронавирусной инфекции стали темой организованного ТАСС в четверг в онлайн-формате заседания комитета по биоэтике при Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО с участием ответственного секретаря Комиссии Григория Орджоникидзе и председателя комитета по биоэтике, академика РАН Александра Чучалина. В обсуждении приняли участие ведущие российские ученые, модератором дискуссии выступил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Согласно историческим данным о последствиях эпидемий чумы и "испанки" в Европе и США, приведенным в докладе директора Института психологии РАН Дмитрия Ушакова, часто оказывалось, что выжившие в них люди жили дольше, а наиболее пострадавшие регионы демонстрировали более высокие темпы восстановления. "Если мы посмотрим на [научные] исследования, то они показывают, что часто после пандемии люди становятся сильнее. Например, мы знаем, что в Европе в XIV веке была колоссальная пандемия чумы, "черной смерти". И вот, оказывается, что люди после этой ужасной трагедии, а погибло около половины населения Европы, стали сильнее. Оказывается, они жили дольше, и инновации пошли быстрее - книгопечатание и так далее", - сказал Ушаков. При этом, согласно исследованиям последствий эпидемии испанского гриппа ("испанки", охватившей множество стран в 1918-1920 годы, в результате чего было заражено 29,5% населения планеты), в тех штатах США, где умерло больше людей, наблюдался более интенсивный рост. "Таким образом, пандемия - это тоже некий вариант вызова, ответ на который может сделать нас сильнее", - сделал вывод исследователь. В постоянном контакте Эксперты отмечают рост востребованности психологической помощи у людей, ставших свидетелями общемировой пандемии. Президент Российской академии образования, глава Российского психологического общества Юрий Зинченко считает ситуацию большим вызовом не только для врачей, но и для психологов.

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"Сейчас большая потребность в психологах, которые помогают справляться с последствиями стресса, с которым мы столкнулись в условиях самоизоляции. Это и проблемы, связанные с нарушением нашего традиционного уклада, с нахождением в изоляции, в целом по миру отмечается определенная агрессия, увеличение домашнего насилия и многие другие моменты. И для психологов это тоже большой вызов. Мы оказались в ситуации включенного эксперимента, только обычно эксперимент готовишь сам, а потом в нем участвуешь, а теперь его за нас поставило время", - пояснил Зинченко, добавив, что обмен информацией между психологическими сообществами и ассоциациями в данный момент можно назвать небывалым - в постоянном контакте находятся представители около 40 стран. "В исследованиях Российского психологического общества принимают участие не только европейские страны, но и представители Непала, Индонезии. А с Испанией мы осуществляем взаимодействие более чем с 10 исследовательскими группами", - сказал Зинченко. Российская академия наук по поручению правительства РФ готовится создать в стране Научный центр психологии и социологии чрезвычайных ситуаций. Ожидается, что он будет решать комплекс задач по исследованию проблем, возникающих в обществе во время ЧС. Исследования специалистов центра будут крайне важны, в том числе для реабилитации пациентов, перенесших коронавирус, считает академик Александр Чучалин.

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"Люди, которые прошли реанимационные отделения, которые <...> выжили после искусственной вентиляции [легких], это совершенно другая категория больных, и их реабилитация психологическая будет надолго растянута во времени. Это люди, которые в последующем будут всю жизнь страдать, если не получат актуальной такой реабилитации", - отметил он, добавив, что не менее актуальной проблемой остается психологическая помощь врачам, которые во время пандемии работают в режиме беспрецедентно высоких нагрузок. "Психической эпидемии" нет Оценивая самочувствие россиян в условиях пандемии, директор Института исследований проблем психического здоровья, врач-психиатр Владимир Менделевич сказал об отсутствии "психической эпидемии" как в стране, так и за рубежом. Он отметил, что в массовом сознании людей сегодня до сих пор не наблюдается симптомов, которые описывал русский и советский психиатр Владимир Бехтерев в своей работе "Внушение и его роль в общественной жизни", опубликованной в 1898 году. В ней Бехтерев изучил феномен возникновения различных массовых состояний, к примеру, бесоодержимости, которые происходили в разное время и в разных странах и, подчас, требовали военного вмешательства для восстановления спокойствия. "Дело в том, что мы очень боялись и продолжаем бояться сочетания двух эпидемий - эпидемии коронавируса и эпидемии психической. Сегодня уже по прошествии нескольких месяцев от начала этой пандемии мы можем сказать, что не появились те симптомы в массовом сознании среди огромного количества людей, которые описывал Владимир Бехтерев, и ни в одной стране мира мы не можем признать психической эпидемией то, что происходит вокруг", - отметил ученый. Пандемия, впрочем, способствует проявлению "деструктивных психических реакций" у здоровых людей, среди которых - тревога, страх, фобия, навязчивость и депрессия, а также искаженное восприятие реальной ситуации. При этом значительная часть россиян чаще говорит о скуке на самоизоляции, чем о тревоге и страхе. Совладать со стрессом Влияние пандемии на психологическое состояние россиян будет долгосрочным, считает профессор РАН Тимофей Нестик. Его мнение подтверждают итоги опроса специалистов Института психологии, который представляет ученый. "Большинство из них ожидает очень долгосрочный эффект. То есть, речь идет о нескольких годах. Очень многое при этом будет зависеть от соотношения между страхом и сопереживанием. <…> Речь идет даже о том, что именно сострадание повышает нашу способность использовать конструктивные стратегии совладания [со стрессом] и позволяет нам дальше заглядывать в будущее, заботясь о себе и других", - добавил ученый. Искусственное нагнетание тревоги, наблюдаемое во время пандемии, повышает у людей шаблонность мышления и снижает способность к долгосрочной оценке принимаемых властями мер. Однако выход из кризиса, как в случае с утопающим, зависит от самого человека, так как восприятие пандемии зависит от "картины мира" в его голове, объясняет Нестик. "Влияние новостей о глобальных рисках на личность определяется ее представлениями о мире и обществе. Если тревога по поводу глобальных рисков сопровождается социальным доверием, ориентацией на моральные основания, заботу о других людях и справедливости, то парадоксальным образом она повышает оптимизм в отношении будущего", - заключил он. Борьба с фейками Эксперты отмечают, что в стране может повториться ситуация, возникшая перед распадом Советского Союза, когда "экстрасенсы, околооккультные люди могут завладеть обществом". "Катарсис, негативное восприятие негативных эмоций [в обществе] будут нарастать. Его избежать невозможно, но [надо] не дать открыть дверь всяким целителям", - сказал Чучалин, добавив, что в этих целях специалисты в области психологии сейчас должны объединить усилия в совместной работе. В условиях пандемии, когда люди склонны доверять сомнительным источникам информации, необходимо усилить работу РАН в борьбе с лженаукой и распространителями ложной информации, считают ученые.

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