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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Рейс EgyptAir заберет из Москвы египтян

Из Каира им вылетят застрявшие в Египте россияне

КАИР, 1 мая. /ТАСС/. Египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir организовал 1 мая четыре рейса для египтян, вынужденно оставшихся за границей в связи с прекращением авиасообщения между странами из-за пандемии нового коронавируса. Как сообщил в четверг информационный портал Al Youm Al Sabia, запланированы полеты в Москву и Вашингтон. Кроме того, дочерняя компания AirCairo совершит два рейса в Киев.

Вылетающим в российскую столицу рейсом MSR729 смогут воспользоваться и застрявшие в Египте граждане России, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге и недалеко расположенных от двух столиц городах. Как сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в Каире Юсуп Абакаров, "на рейс приглашены порядка 150 человек, но несколько десятков россиян по разным причинам уже отказались лететь". "Завтра будет точно понятно, кто полетит", - добавил он. Египетские авиалинии определили стоимость билета на этот рейс в $600.

Кроме того, по словам дипломата, этим рейсом полетят также жители и других регионов России, которые попали в список по гуманитарным соображениям, в том числе пожилые или больные люди, беременные женщины, а также те, кто оказался в чрезвычайных обстоятельствах и должен срочно попасть домой. "Они будут определены в обсервации в Подмосковье и после обязательного карантина смогут попасть в другие регионы, в том числе в Дагестан, Ставрополь, Крым", - добавил он.

После начала пандемии Египет объявил о закрытии авиасообщения с внешним миром с 19 марта, и тысячи российских туристов оказались в подвешенном состоянии. Многие успели выехать самостоятельно. В конце марта в течение трех дней с курортов Хургады и Шарм-эш-Шейха 11 самолетами авиакомпании "Белавиа" при содействии российских властей и посольства были вывезены в Москву еще более двух тысяч россиян и граждан стран СНГ. В апреле ожидался рейс из Каира, но он так и не состоялся.

Карантинные меры в Египте продлены до конца мая, авиасообщение по-прежнему закрыто.

В Египте к настоящему моменту выявлено более 5,5 тыс. заразившихся коронавирусом, от осложнений умерли почти 400 человек.

Теги
ЕгипетРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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