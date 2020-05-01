СМИ: власти Японии примут решение о продлении режима ЧС в стране 4 мая

ТОКИО, 1 мая. /ТАСС/. Правительство Японии намерено 4 мая принять решение относительно продления режима чрезвычайной ситуации (ЧС), введенного ранее в стране до 6 мая из-за пандемии коронавируса. Об этом в пятницу со ссылкой на источники сообщает Японское общественное телевидение .

Отмечается, что перед этим японские власти намерены выслушать мнение экспертов консультативного комитета правительства, а также обсудить данный вопрос в парламенте страны.

30 апреля премьер-министр Японии Синдзо Абэ высказался за продление режима ЧС. По данным Японского общественного телевидения, среди возможных вариантов власти рассматривают продление ограничений до конца мая или сроком еще на один месяц, начиная с 6 мая. Ранее большинство японских губернаторов выступило с поддержкой подобных мер.

С 8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим ЧС, объявленный премьер-министром Синдзо Абэ. 16 апреля глава правительства ввел режим ЧС по всей стране до 6 мая. Главная цель таких мер - сократить число контактов между людьми на 80%, а также предотвратить активные поездки по стране в период праздников в конце апреля - начале мая.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии превысило 15 тыс., более 312 пациентов находятся в тяжелом состоянии, зафиксировано 468 летальных исходов.