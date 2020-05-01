Опрос: почти треть курильщиков за время самоизоляции пыталась бросить курить

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Почти треть курильщиков за время самоизоляции, введенной по всей России в связи с распространением нового коронавируса, пыталась бросить, однако многие стали курить даже больше, и лишь каждому десятому удалось практически прекратить потребление табака. Об этом свидетельствуют данные опроса проекта "Здоровье Mail.ru", проведенного по запросу ТАСС. Нерабочие дни, введенные в России с 30 апреля, продлятся до 11 мая. Власти призывают граждан, несмотря на хорошую погоду и праздничные дни, продолжать соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома.

На эту тему Время быть лучше: как волонтеры помогают нам пережить пандемию

Как рассказали 27% из 10 060 опрошенных пользователей сервиса, за время ограничительных мер они стали больше нервничать, 39% начали курить больше, 12% - вообще перестали считать количество сигарет. Половина курильщиков отметила, что увеличение потребления табака вызвано большим количеством свободного времени. При этом в попытках бросить курить признались 28%, однако, 94% не смогли отказаться от этой вредной привычки. В то же время немного сократили потребление табака 22%, почти перестали курить 11%, ничего не изменилось у 28%. Большинство курящих россиян не меняли способ курения - 87% продолжают выбирать обычные сигареты. Примерно каждый десятый продолжил курить, но перешел на альтернативные способы: 11% - на IQOS, 2% - на вейп. Дополнительная опасность По данным ВЦИОМ за 2019 год, уровень регулярного потребления содержащей никотин продукции в России составляет 33% от взрослого населения. При этом, согласно прошлогоднему докладу проекта "Трезвая Россия", курение является причиной сокращения продолжительности жизни у мужчин в России на девять лет, у женщин - почти на шесть лет. Курение также является дополнительным риском в период пандемии коронавируса. Как рассказал ТАСС руководитель лаборатории фенотипов атеросклероза НМИЦ Кардиологии, д.м.н. Игорь Сергиенко, это связано во многом с опасностью развития сердечно-сосудистых и бронхо-легочных заболеваний у курильщиков. "Есть теория, что те, кто курит, заражаются даже реже, потому что есть конкуренция при поступлении в клетки между никотином и вирусом. Но это всего лишь выдвинутая в интернете гипотеза, никакими научными данными не подтвержденная. С другой стороны, если мы возьмем не непосредственно факт курения в течение пары лет молодым человеком, а человека, который курит долгое время, то у него, естественно, увеличивается риск сердечно-сосудистых и бронхо-легочных заболеваний. И на этом фоне риск неблагоприятного исхода при коронавирусной инфекции возрастает чуть ли не в восемь-девять раз", - отметил врач. Одновременно с этим нельзя сказать, что резко бросив курить, можно снизить риск, поскольку отказа от вредной привычки недостаточно, нужно менять образ жизни. Тем не менее, продолжать курить при появлении симптомов заболевания также будет опасно.

"Считается, что резко бросать курить нельзя, потому что нарушается отделение мокроты, с чем я не могу согласиться. Поскольку, когда у человека есть выраженная дыхательная недостаточность, а это присуще коронавирусу, то еще дополнительно загонять вместо кислорода никотин - это просто убийство. Поэтому рекомендация продолжать курить даже при выраженных симптомах, это рекомендация, которую ни в коем случае даже вслух нельзя произносить", - подчеркнул Сергиенко. Курение также сушит слизистые оболочки, что повышает возможность появления микротрещин, а это входные ворота для инфекции, добавил доктор. Взаперти с вредной привычкой Психиатр, психотерапевт, нарколог Андрей Назаров отмечает, что во время самоизоляции люди могут начать больше курить, поскольку стали сильнее нервничать. Однако, в случае, если человек заразился коронавирусом, лучше перетерпеть и воздержаться от сигарет, убежден врач. "Я работаю психиатром в госпитале, где лечатся пациенты с COVID-19 , там курение запрещено. Все бросили и ничего страшного. В течение пяти дней люди конечно жаловались, что очень хотят курить, просились, ничего, перетерпели. В большинстве случаев достаточно перетерпеть две недели, и тяга к курению снижается настолько сильно, что многие люди перестают курить, вы увидите, что когда закончится пандемия, то количество курящих людей сократится", - сказал он ТАСС. Заведующий Центром профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии Олег Кутушев отмечает, что бросить курить сейчас может быть сложнее, чем в другой период - из-за стресса.

На эту тему Почему бросить курить так сложно и как это сделать