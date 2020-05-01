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75-летие Победы

В Петербурге создали приложение для проведения онлайн-шествия Бессмертного полка

Приложение будет искать в соцсетях посты с хештегами "Бессмертного полка" по всему миру и отображать на карте геолокацию пользователей ссылками, которые содержат информацию об участнике войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая. /ТАСС/. Специалисты Петербургского университета ИТМО создали приложение для организации акции "Бессмертный полк" в режиме онлайн. Основу приложения составляет интерактивная карта мира, на которой участники акции из разных стран могут разместить ссылки из соцсетей с информацией о своем местонахождении и родственниках-ветеранах, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза в пятницу.

Ранее организаторы акции "Бессмертный полк" сообщили, что из-за пандемии коронавируса она пройдет в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах Москвы, online-кинотеатре Okko и на портале "Бессмертного полка России" 9 Мая. Участникам предложили загрузить на сайт акции фотографии своих родных и близких - участников Великой Отечественной войны.

"В этом году организаторы акции решили разместить "Бессмертный полк" в интернете - все желающие смогут загрузить портреты своих близких на сайт движения и рассказать об их боевом пути. В ИТМО предложили пойти дальше - разработали приложение "Онлайн-шествие Бессмертного полка" и сделали возможным провести акцию пусть не на улицах городов, но в онлайн-пространстве", - сообщается в материалах, предоставленных агентству.

Как работает приложение

По данным пресс-службы вуза, в основе приложения лежит платформа, ранее разработанная в ИТМО, для того чтобы справиться с одиночеством во время самоизоляции: интерактивная карта мира, которая, анализируя аккаунты в Instagram, сообщает пользователю о том, чем занимаются люди в любой точке планеты. Авторы приложения "Онлайн-шествие Бессмертного полка" адаптировали программу под праздничную тематику. Новое приложение занимается поиском в социальных сетях постов с хештегами "Бессмертного полка" по всему миру и отображает на карте геолокацию пользователей ссылками, которые содержат информацию об участнике войны.

Участники акции могут разместить историю своих близких на карте тремя способами: с помощью поста Instagram с геолокацией и хештегами #бессмертныйполкдома, #мойполкдома или #бессмертныйполк. А можно указать в приложении ссылку на существующий пост в соцсетях с указанием города, где живет автор. Также в приложении можно вручную указать в специальной форме имя родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, его звание, годы жизни, боевой путь и приложить фотографию. Разработчики подготовят видеоинструкцию для пользователей с подробным описанием работы приложения.

Об акции

Акция "Бессмертный полк", во время которой люди несли фотографии своих родственников, участвовавших на полях сражений Великой Отечественной войны, впервые прошла в 2007 году в Тюмени. Тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске. В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах, придав ей международный масштаб.

Теги
РоссияСанкт-Петербург75-летие Победы
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