Родственников задержанных будут уведомлять об их госпитализации из ИВС в течение суток

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Полиция в течение суток будет уведомлять родственников задержанных об их госпитализации из изоляторов временного содержания. Уведомление о начале разработки проекта соответствующего приказа размещено на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования: уведомление близкого родственника (родственника) или близкого лица об оказании первой помощи или о направлении задержанного (доставленного) лица в медицинскую организацию при наличии сведений об этом, но не позднее 24 часов с момента оказания первой помощи или направления в медицинскую организацию", - говорится в уведомлении о подготовке проекта.

Планируется, что изменения в порядке оказания медпомощи задержанным вступят в силу в июле 2020 года.