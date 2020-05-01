{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Родственников задержанных будут уведомлять об их госпитализации из ИВС в течение суток

Планируется, что изменения в порядке оказания медпомощи задержанным вступят в силу в июле 2020 года

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Полиция в течение суток будет уведомлять родственников задержанных об их госпитализации из изоляторов временного содержания. Уведомление о начале разработки проекта соответствующего приказа размещено на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования: уведомление близкого родственника (родственника) или близкого лица об оказании первой помощи или о направлении задержанного (доставленного) лица в медицинскую организацию при наличии сведений об этом, но не позднее 24 часов с момента оказания первой помощи или направления в медицинскую организацию", - говорится в уведомлении о подготовке проекта.

Планируется, что изменения в порядке оказания медпомощи задержанным вступят в силу в июле 2020 года.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Число заразившихся коронавирусом в Испании превысило 215 тыс.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС