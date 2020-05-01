В Пензенской области возобновили работу автосервисы и мойки

ПЕНЗА, 1 мая. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев внес поправки в постановление о режиме повышенной готовности, разрешающие с 1 мая работу автосервисов, шиномонтажных мастерских и моек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона.

"Согласно документу, с 1 мая руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по техническому обслуживанию, мойке, шиномонтажу автотранспортных средств, с 1 мая разрешено организовать работу в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека "О направлении рекомендаций по организации работы сферы услуг по профилактике COVID-19", - сказано в сообщении.

Ранее в регионе начали работать парикмахерские.

В Пензенской области выявлено 448 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 132 человек выписаны после выздоровления, семеро умерли. В области ввели обязательный масочный режим в пассажирском транспорте и при посещении организаций, учреждений и общественных мест.