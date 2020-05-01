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Пандемия коронавируса нового типа

В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии

В организации считают, что это происходит из-за недостатка мер физического дистанцирования

МИНСК, 1 мая. /ТАСС/. Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан. Об этом он заявил в интервью порталу tut.by, опубликованному в пятницу.

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"Эпидемия в Беларуси перешла в фазу местной трансмиссии инфекции среди населения, что требует незамедлительных действий по усилению мер физического дистанцирования. Усилий одного сектора здравоохранения на данном этапе недостаточно для сдерживания и замедления темпов эпидемии, - заявил он. - Поэтому, в условиях отсутствия адекватных мер физического дистанцирования, у нас нет оснований в ближайшее время ожидать перелома в течении эпидемии и обращения ее вспять".

Он напомнил, что согласно данным белорусского Минздрава, в республике наблюдается устойчивый рост числа новых случаев COVID-19 на протяжении последних 4,5 недель, при этом темп прироста новых случаев является одним из самых высоких в Европейском регионе ВОЗ. "Развитие эпидемии во многом зависит от предпринимаемых ответных мер в масштабах страны, - отметил он. - При сохранении существующей ситуации мы, скорее всего, будем вынуждены наблюдать дальнейший рост новых случаев".

По словам специалиста, в Белоруссии предпринимаются усилия по увеличению потенциала лабораторного тестирования на COVID-19, что однозначно влияет на увеличение выявляемости инфицированных, и это очень важно для их последующей изоляции, лечения и отслеживания контактов. "Но, даже принимая во внимание возможности лабораторной диагностики стран, Беларусь имеет достаточно высокий показатель по количеству случаев на 1 млн населения, опережая например страны Балтии, Финляндию, Словакию. Все эти страны строго придерживаются мер физического дистанцирования, что несомненно повлияло на сдерживание темпов роста пандемии", - отметил он.

В Белоруссии число инфицированных коронавирусом превысило 14 тыс. человек, карантин не введен. Вопреки предостережениям ВОЗ с 20 апреля возобновлена учеба в школах, 25 апреля в стране прошел общереспубликанский субботник, идет подготовка к параду по случаю Дня Победы. В этих условиях в республике начал действовать "народный карантин", многие белорусы по возможности добровольно сводят до минимума социальные контакты и выбирают режим самоизоляции.

Теги
БелоруссияПандемия коронавируса нового типа
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