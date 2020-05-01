Число заразившихся коронавирусом в Испании превысило 215 тыс.

МАДРИД, 1 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 215 216 случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе Минздрава королевства.

В ведомстве уточнили, что 24 824 человека умерли, 114 678 пациентов выздоровели. Таким образом, за 24 часа число инфицированных выросло на 1 175, умерших - на 281, выздоровевших - на 2 628. Антирекорд по смертности был зафиксирован в стране 1 апреля - тогда жертвами эпидемии за сутки стали 950 пациентов. Уже несколько недель уровень распространения заболевания в Испании постепенно снижается.

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С середины марта в Испании действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране. Сейчас в Испании закрыты кафе, бары, учебные учреждения, спортзалы, развлекательные заведения.

С 26 апреля было решено ввести послабления для детей до 14 лет, которым теперь можно выходить на прогулку раз в день. Со 2 мая взрослому населению разрешено заниматься спортом на улице и гулять. Во вторник правительство Испании представило план поэтапного послабления ограничительных мер, который рассчитан до конца июня. Снятие ограничений будет постепенным и может идти разными темпами в зависимости от ситуации в том или ином регионе или провинции.