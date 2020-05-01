{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Число заразившихся коронавирусом в Испании превысило 215 тыс.

За последние недели уровень распространения инфекции в стране постепенно снижается

МАДРИД, 1 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 215 216 случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе Минздрава королевства.

На эту тему
Коронавирус в Испании: когда смех сменился страхом

В ведомстве уточнили, что 24 824 человека умерли, 114 678 пациентов выздоровели. Таким образом, за 24 часа число инфицированных выросло на 1 175, умерших - на 281, выздоровевших - на 2 628. Антирекорд по смертности был зафиксирован в стране 1 апреля - тогда жертвами эпидемии за сутки стали 950 пациентов. Уже несколько недель уровень распространения заболевания в Испании постепенно снижается.

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С середины марта в Испании действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране. Сейчас в Испании закрыты кафе, бары, учебные учреждения, спортзалы, развлекательные заведения.

С 26 апреля было решено ввести послабления для детей до 14 лет, которым теперь можно выходить на прогулку раз в день. Со 2 мая взрослому населению разрешено заниматься спортом на улице и гулять. Во вторник правительство Испании представило план поэтапного послабления ограничительных мер, который рассчитан до конца июня. Снятие ограничений будет постепенным и может идти разными темпами в зависимости от ситуации в том или ином регионе или провинции.

Теги
ИспанияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Медведев оценил удобство проведения обсуждений в формате видеосвязи
Такой способ проведения совещаний позволяет решать вопросы с неплохим результатом, считает председатель "Единой России"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС