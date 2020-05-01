Более 120 россиян вылетели из Каира в Москву

КАИР, 1 мая. /ТАСС/. Более 120 россиян вылетели в пятницу из Каира в Москву рейсом EgyptAir. Об этом сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в Каире Юсуп Абакаров.

"На борт сел 121 человек, среди них много больных, есть пожилые и беременные, которые были включены в список на вылет по гуманитарным соображениям, все прошло нормально", - указал он.

Египетский национальный авиаперевозчик организовал в пятницу, 1 мая, четыре рейса для своих граждан, застрявших за границей в связи с прекращением авиасообщения между странами из-за пандемии нового коронавируса. Запланированы полеты в Москву и Вашингтон, а также два - в Киев, которые выполняет дочерняя компания AirCairo.

Следующим в российскую столицу рейсом MSR729 могли воспользоваться и застрявшие в Египте россияне, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге и недалеко расположенных от двух столиц городах. Списки были сформированы через портал госуслуг, на рейс пригласили порядка 150 человек, но, по словам дипломата, несколько десятков россиян по разным причинам отказались лететь. Египетская авиакомпания определила стоимость билета на этот рейс в $600. Рейсом смогли воспользоваться и жители других регионов РФ, кто оказался в чрезвычайных обстоятельствах и должен срочно попасть домой. "Они будут определены в обсервации в Подмосковье и после обязательного карантина смогут попасть в другие регионы, в том числе Дагестан, Ставрополь, Крым", - добавил Абакаров.

После начала пандемии Египет объявил о закрытии авиасообщения с внешним миром с 19 марта, и тысячи российских туристов оказались в подвешенном состоянии. Многие успели выехать самостоятельно. В конце марта в течение трех дней с курортов Хургады и Шарм-эш-Шейха 11 самолетами авиакомпании Belavia при содействии российских властей и посольства были вывезены в Москву еще более 2 тыс. россиян и граждан стран СНГ. В апреле ожидался рейс из Каира, но он так и не состоялся.

Карантинные меры в Египте продлены до конца мая, авиасообщение по-прежнему закрыто, возобновлять его пока не планируется. В Египте к настоящему моменту выявлено более 5,5 тыс. заболевших COVID-19, умерли почти 400 человек.