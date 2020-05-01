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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Якутска направили на борьбу с коронавирусом 73 млн рублей

Средства потратили в том числе на открытие обсерватора
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© Александр Щербак/ТАСС

ЯКУТСК, 1 мая. /ТАСС/. Власти Якутска направили на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 73 млн рублей, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе мэрии.

"Окружная администрация города Якутска направила 73 млн рублей на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе из городского резервного фонда выделено 26,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на приобретение планшетов для дистанционного обучения учеников школ Якутска во время карантина выделили около 7 млн рублей. Планшеты распределили среди семей с детьми, нуждающихся в поддержке. Также на единовременные выплаты семьям с детьми с инвалидностью в размере 3 тыс. рублей направлены средства на сумму 6 млн рублей.

"На сумму 33 млн рублей приобретены пищевые продукты в виде сухого пайка для обучающихся на период самоизоляции, имеющих право на льготное питание. 19 975 семей получают сухие пайки во время карантина. В наборы входят девять наименований продуктов: молоко - 2 л, мука - 2 кг, тушенка, шоколад, печенье, пряники 0,5 кг, овощная консервация, чай в пакетиках, макароны", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе сообщили, что средства резервного фонда идут, в частности, на работу обсерваторов в Якутске и возмещение выпадающих расходов муниципального предприятия "Якутская пассажирская автотранспортная компания" (ЯПАК). Силами ЯПАК сейчас перевозят от места проживания до работы и обратно медицинский персонал, продолжающий работу во время пандемии. На эти цели направлено 10,4 млн рублей.

"В связи с увеличением количества лиц, контактировавших с инфицированными COVID-19 гражданами, возникла необходимость открытия нового обсерватора. На его содержание и функционирование из средств фонда выделено 7,5 млн рублей, на приобретение дезинфицирующих средств - еще около 2 млн рублей", - добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияЯкутияДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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