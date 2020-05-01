Попова допустила усиление ограничительных мер после 11 мая при нарушении самоизоляции

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к усилению ограничительных мер после 11 мая. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого выложил в своем аккаунте в Instagram ее ведущий Павел Зарубин.

"Средняя инкубация 6-8 дней, 4-6-8 дней. Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать [ограничительные меры], может быть", - сказала она.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.