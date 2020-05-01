{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Хубэй 2 мая понизит уровень реагирования на эпидемию с наивысшего до высокого

При этом власти продолжат принимать усиленные меры безопасности

ПЕКИН, 1 мая. /ТАСС/. Бывший очаг эпидемии нового коронавируса, провинция Хубэй в Центральном Китае 2 мая понизит уровень реагирования на возможный риск заражения с максимального до высокого. Об этом сообщил в пятницу на брифинге вице-губернатор региона Ян Юньянь.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Это свидетельствует, что Хубэй одержал решительную победу в борьбе с вирусом", - подчеркнул он.

В то же время чиновник отметил, что власти продолжат принимать усиленные меры безопасности в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире.

Согласно китайским стандартам, в стране существует четыре уровня реагирования на эпидемию - наивысший (1-й), когда процесс ликвидации заражения курирует Госсовет КНР, высокий (2-й), когда меры принимаются на уровне руководства провинции, административного района или города центрального подчинения, а также повышенный (3-й) и обычный (4-й), когда решением соответствующих вопросов занимаются местные городские и уездные власти.

Согласно официальной статистике, с конца декабря 2019 года, когда в административном центре Хубэя городе Ухане был выявлен коронавирус, в регионе заразились более 68 тыс. человек, уровень смертности составил 6,62%. По данным властей, на текущий момент в провинции нет ни одного инфицированного. 18 апреля она была официально объявлена регионом с низким уровнем эпидемиологической опасности.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Медведев оценил удобство проведения обсуждений в формате видеосвязи
Такой способ проведения совещаний позволяет решать вопросы с неплохим результатом, считает председатель "Единой России"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС