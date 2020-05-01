Хубэй 2 мая понизит уровень реагирования на эпидемию с наивысшего до высокого

ПЕКИН, 1 мая. /ТАСС/. Бывший очаг эпидемии нового коронавируса, провинция Хубэй в Центральном Китае 2 мая понизит уровень реагирования на возможный риск заражения с максимального до высокого. Об этом сообщил в пятницу на брифинге вице-губернатор региона Ян Юньянь.

"Это свидетельствует, что Хубэй одержал решительную победу в борьбе с вирусом", - подчеркнул он.

В то же время чиновник отметил, что власти продолжат принимать усиленные меры безопасности в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире.

Согласно китайским стандартам, в стране существует четыре уровня реагирования на эпидемию - наивысший (1-й), когда процесс ликвидации заражения курирует Госсовет КНР, высокий (2-й), когда меры принимаются на уровне руководства провинции, административного района или города центрального подчинения, а также повышенный (3-й) и обычный (4-й), когда решением соответствующих вопросов занимаются местные городские и уездные власти.

Согласно официальной статистике, с конца декабря 2019 года, когда в административном центре Хубэя городе Ухане был выявлен коронавирус, в регионе заразились более 68 тыс. человек, уровень смертности составил 6,62%. По данным властей, на текущий момент в провинции нет ни одного инфицированного. 18 апреля она была официально объявлена регионом с низким уровнем эпидемиологической опасности.