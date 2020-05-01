Собянин посетил быстровозводимый корпус для пациентов с COVID-19 в НИИ им. Склифосовского

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу осмотрел быстровозводимый корпус для долечивания больных с коронавирусной инфекцией на территории НИИ им. Склифосовского и поздравил врачей с 1 мая.

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"Для увеличения мощности и количества людей, которым нужно оказать помощь, возле таких клиник, как Склифосовского, Морозовская больница, "Коммунарка" и ряд других клиник, создаем такие временные комплексы. Он кажется временным, но на самом деле оснащен очень неплохо, выглядит неплохо, специально создан именно как медицинский госпиталь. Я надеюсь, что это поможет вам лучше и эффективнее оказывать помощь", - сообщил Собянин.

Мэр рассказал журналистам, что таких госпиталей будет развернуто на 5 тыс. коек, и "это гигантский объем". "Сегодня в работе уже находится 3,8 тыс. (коек), монтируем, обеспечиваем мебелью, оборудованием и так далее", - добавил мэр, отметив, что корпуса обеспечены кислородом, медицинскими газами.

Кроме того, началась подготовительная работа в крупных общественных центрах, где создадут около 10 тыс. коек для больных с коронавирусом.

Во время осмотра временного корпуса в НИИ Склифосовского Собянин поздравил медицинский персонал с Днем труда и выразил надежду, что в скором времени город вернется к нормальной жизни.

"Весь город солидарен с вами, со всеми городскими службами, которые каждый день в полном объеме обеспечивают безопасность в нашем городе. Вам низкий поклон за вашу работу, за ваш труд. Вы рискуете жизнью, здоровьем, оставаясь на передовой. Я думаю, что эти времена пройдут, и город вернется к нормальной жизни", - отметил мэр.