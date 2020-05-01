Псковские власти закрыли здание администрации региона из-за сотрудника с коронавирусом

ПСКОВ, 1 мая. /ТАСС/. Власти Псковской области закрыли на два дня здание региональной администрации после того, как медики выявили у одного из сотрудников заражение коронавирусом. Сейчас в здании работает только приемная губернатора. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников, опубликовав соответствующее сообщение на своей странице в Instagram .

"Вчера выяснилось, что сотрудник администрации Псковской области входит в группу контактных лиц одного из заболевших. Изолировали, провели тестирование, диагноз подтвердился. Сотрудник госпитализирован, в здании проводятся дезинфицирующие мероприятия во всех кабинетах, где он мог находиться. На два дня здание администрации будет закрыто", - написал Ведерников.

Он также уточнил, что на данный момент в здании администрации региона работает только приемная губернатора. "Ведется эпидемиологическое расследование по выявлению группы контактных лиц и начинается их тестирование. Работа, тем не менее, продолжается. Я на месте, сотрудники в удаленном режиме", - отметил глава региона.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, на данный момент в регионе выявлено 177 случаев заражения и восемь летальных исходов. Выздоровели 19 пациентов.