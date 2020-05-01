Директор Хитроу заявил, что обеспечить социальное дистанцирование в аэропортах невозможно

"Социальное дистанцирование не действует в любом виде общественного транспорта, не говоря уж об авиации. Сложность заключается не в том, сколько людей у вас будет в самолете, а в том, сколько людей безопасно смогут пройти через аэропорт. Физически невозможно обеспечить социальное дистанцирование с любым числом пассажиров в аэропорту", - сказал глава первой по загруженности воздушной гавани в Европе (и седьмой в мире), обслужившей в 2019 году рекордные 80,8 млн пассажиров.

Из-за закрытия многими странами своих границ на фоне пандемии нового коронавируса и введенного почти повсеместно карантина, большинство мировых авиакомпаний практически перестали выполнять рейсы. Это немедленно отразилось на аэропортах. Так, в показатели пассажиропотока в Хитроу упали в апреле на 97% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В этой связи бюджетная авиакомпания EasyJet, например, не исключила, что после ослабления карантина она может начать летать с пустыми сиденьями посередине.

Дать людям уверенность

Холланд-Кэй считает, что такие меры не помогут, а приведут лишь к тому, что цены на авиабилеты вырастут примерно наполовину. По мнению главы Хитроу, работа должна вестись над тем, чтобы дать людям уверенность в безопасности их здоровью при авиапутешествиях.

В частности, он предлагает ввести определенный скрининг пассажиров при вылете, например, проверку температуры их тела, как уже делается в азиатских аэропортах. "Также эти меры могли бы включать в себя уменьшение контактов между людьми, возможно путем использования масок во время поездок <…>, фантастическую гигиену в аэропорту, с антисептиками, тщательной уборкой и подобными вещами", - сказал Холланд-Кэй.

При этом он заверил, что финансовая ситуация аэропорта стабильная. £3,2 млрд, которые аэропорт имеет на своих счетах, "хватит на то, чтобы продолжать действовать на протяжении последующих 12 месяцев даже без пассажиров", сказал Холланд-Кэй.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. Как сообщил в четверг премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, пик вспышки в стране пройден, однако введенный 23 марта общенациональный карантин сохраняется. На следующей неделе Джонсон пообещал представить план по выводу страны из карантина.