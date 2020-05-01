Нижегородские артисты приняли эстафету песенного марафона "Наш День Победы"

ТАСС, 1 мая. Нижегородская область приняла эстафету песенного марафона "Наш День Победы" - академические и джазовые музыканты, фольклорные и поп-исполнители региона вместе исполнили песню "День Победы". Информация об этом опубликована в пятницу на сайте полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Эстафета песенного марафона "Наш День Победы" инициирована аппаратом полпреда в ПФО. Становясь ее участниками, жители регионов Поволжья исполняют знаменитую песню "День Победы" композитора Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова. Аудио- и видеоролик с песней будет транслироваться в региональных СМИ, на сайтах и в социальных сетях с хештегом #нашденьпобеды, #песнипобедыПФО. Нижегородская область приняла эстафету от Республики Татарстан.

"В Нижнем Новгороде великую песню, ставшую символом Победы, вместе исполнили академические и джазовые музыканты, фольклорные и поп-исполнители. Вокалисты губернского оркестра и участники шоу "Голос. Дети". Солисты Нижегородского государственного театра оперы и балета им. А.С. Пушкина Виктор Ряузов, Татьяна Гарькушова, Александр Зубаренков, солисты Нижегородского губернского оркестра Дмитрий Зубарев, Татьяна Волкова, Дмитрий Маресев, Нижегородский муниципальный ансамбль народной песни "Любава", вокальная группа ансамбля песни и пляски Приволжского округа войск национальной гвардии РФ. К ним также присоединились участники шоу "Голос. Дети" Дарья Лебедева и Егор Григорьев, исполнители из кавер-группы Jack Daniels Time Владимир Торопыгин и Андрей Паньшин", - говорится в сообщении.

В видеоролике перед тем как исполнить песню, артисты рассказали о том, какой вклад регион внес в Победу. В годы войны в области выпускали практически все виды оборонной продукции - оружие и снаряжение для сухопутных войск, авиации и флота, взрывчатку и реактивное топливо. Завод "Красное Сормово" поставил фронту более 12 тыс. танков Т-34, 27 подводных лодок. Каждый третий отечественный истребитель был выпущен на Горьковском авиационном заводе им. С. Орджоникидзе. Горьковчане принимали активное участие в сдаче крови для переливания раненым воинам - всего за годы войны на фронт было отправлено более 92 тыс. литров крови.

В юбилейном песенном марафоне принимают участие все 14 регионов Приволжского федерального округа. В акции "Наш День Победы" уже приняли участие Республика Мордовия, Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Республика Башкортостан, Самарская область и Республика Татарстан. Нижегородская область передает эстафету в Пермский край.