Индия продлевает на две недели всеобщий режим строгой изоляции

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мая. /ТАСС/. Действующий в Индии режим строгой изоляции граждан, введенный в связи с пандемией коронавируса, который должен был закончиться 3 мая, продлен еще на две недели. Об этом сообщило в пятницу МВД страны в распространенном здесь заявлении.

МВД отмечает, что новый срок локдауна будет отсчитываться с 4 мая. Индия будет разделена на три зоны - красную, зеленую и оранжевую - на основе рисков заражения коронавирусом в разных регионах страны. Районы, вошедшие в красную зону, останутся изолированными, в "зеленых" и "оранжевых" районах будут разрешены значительные послабления режима, отмечает МВД.

При этом ряд ограничений останется для всей страны, пассажирские авиарейсы, проезд пассажиров по железной дороге, свободное движение автотранспорта между штатами останутся закрытыми и будут допускаться только по разрешению МВД с определенными целями.