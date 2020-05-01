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Кабмин ограничил действие положения об оказании помощи россиянам за рубежом до конца июня

Сбербанк должен ежедневно предоставлять Минкомсвязи информацию о проведенных платежах, а также о технических причинах невозможности проведения таких платежей

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Правительство РФ ограничило до 30 июня включительно срок действия положения об оказании социальной поддержки гражданам РФ, находящимся за рубежом и не имеющим возможности вернуться в Россию из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на сайте кабмина.

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Кроме того, Сбербанк должен ежедневно предоставлять Минкомсвязи информацию о проведенных платежах, а также о технических причинах невозможности проведения таких платежей для уведомления о них заявителей.

Согласно документу, специально образованная комиссия МИД РФ может принять решение об отказе в помощи в случае представления заявителем личных данных, не подтвержденных проверочными мероприятиями МВД России, заведомо ложных сведений и при повторной подаче заявления, за исключением внесения корректировок в ранее поданное заявление, в котором были допущены ошибки.

Правительство РФ 4 апреля установило порядок помощи россиянам, которые находятся за границей и не могут вернуться в Россию из-за распространения коронавируса. В связи с пандемией коронавируса и закрытием границ большинством стран мира десятки тысяч россиян оказались в сложном положении за границей. Для их возвращения домой организуются специальные вывозные рейсы. Те же, кто пока остаются за рубежом, могут обратиться за прямой материальной помощью.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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